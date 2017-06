Van Hanegem: Van Persie kun je niet vergelijken met Kuyt

De Oranje International Robin van Persie staat op het punt om Fenerbahce achter zich te laten, wellicht voor een terugkeer naar Feyenoord.

De Kromme laat maandagochtend in zijn column in het AD weten dat Feyenoord zich eens moet richten op de jeugd, en niet continue moet bewijzen om maar grote namen binnen te blijven halen.

'Ze hebben helemaal niets gekost, bleken vrijwel altijd beter dan al die aankopen en het bleek ook geen hogere wiskunde om die jongens te verkopen. Karsdorp heeft straks Feyenoord en AS Roma achter zijn naam staan. Om dan misschien ooit nog terug te keren bij Feyenoord, want dat is mode hè,' aldus van Hanegem.

Waar de terugkeer van Dirk Kuyt een succesvolle was, vraagt De Kromme zich af of dit ook voor Van Persie kan gelden. 'Of Robin van Persie voor dat scenario moet kiezen, vraag ik me overigens oprecht af. Robin was echt een geweldige speler, maar mensen verwachten toch een scenario Dirk Kuijt. Dat zit er fysiek helaas niet meer in, vrees ik.'

