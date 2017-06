Boëtius kan zijn geluk niet op na terugkeer bij Feyenoord

Maandagochtend zette Jean Paul Boëtius zijn handtekening officieel bij Feyenoord, wat hem drie jaar aan de club bindt.

Op de clubwebsite laat de middenvelder weten: 'Dit voelt als thuiskomen, Feyenoorder ben ik altijd gebleven, maar ik ben blij dat ik nu ook weer speler van deze club ben.'

'Het voelt fijn om veel bekende gezichten te zien en met open armen ontvangen te worden. Ik ging hier weg met de hoop om me te verder te ontwikkelen en nieuwe stappen te zetten. Dat is niet geworden wat ik gehoopt had. Dat is teleurstellend, maar ik heb er geen spijt van. Ik ben een ervaring rijker en meer volwassen geworden.'

'Ik wil om de prijzen gaan voetballen. Hier gaan we eerst voor de Johan Cruijff Schaal spelen, daarna wacht ons de competitie, de KNVB Beker en de Champions League. Dat is een heel mooi vooruitzicht. Ik kijk er naar uit om m’n teamgenoten te ontmoeten en aan de slag te gaan. Hopelijk gaan we met elkaar een mooi proces tegemoet.'

