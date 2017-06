Feyenoord en AS Roma hebben nog steeds geen akkoord weten te bereiken over Rick Karsdorp, dit weet journalist DiMazio te melden zondagavond.

Vervolg: AS Roma en Feyenoord nog niet tot akkoord over Rick Karsdorp

De Technisch Directeur en de Algemeen Directeur van AS Roma spraken met Feyenoord, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. Rick Karsdorp wist eerder al wel tot een persoonlijk akkoord te komen met de Romeinen, maar moet nu dus wachten tot beide clubs eruit komen.

Feyenoord verwacht een bedrag van 20 miljoen euro voor de verdediger, terwijl AS Roma niet verder wil gaan dan 12 miljoen (ex bonussen). De transfer lijkt echter uit te lopen op een soap, want de Italiaanse media meldt zondag dat het Italiaanse Internazionale nu ook in de transfer betrokken wordt. De oud club van Mourinho lijkt de verdediger van Feyenoord te willen wegkapen voor de neus van AS Roma.

AS Roma en Feyenoord nog niet tot akkoord over Rick Karsdorp

Een korte samenvatting: Feyenoord en AS Roma hebben nog steeds geen akkoord weten te bereiken over Rick Karsdorp, dit weet journalist DiMazio te melden zondagavond..