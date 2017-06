ADO Den Haag lijkt een onrustige zomer te krijgen, Mike Havenaar is gewild in Azie.

Vervolg: ADO wil af van Mike Havenaar: Drukt te zwaar op begroting

Toch lijkt de aanvaller gewoon aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen met ADO Den Haag, terwijl Vissel Kobe uit Japan (vaderland Havenaar) heeft geinformeerd naar de beschikbaarheid en de prijs van Mike Havenaar.

Van een officieel bod is het echter nog niet gekomen, 'Er is ook wat belangstelling van clubs uit andere Aziatische landen, maar dat is ook nog niet concreet,' aldus Technisch Manager Van As.

Havenaar heeft nog een doorlopend contract tot medio 2018, maar zijn salaris drukt behoorlijk op de salarisposten. Een transfersom kan ADO goed gebruiken, maar dan raakt de club direct haar clubtopscorer kwijt.

Fons Groenendijk begint het nieuwe seizoen bij ADO met een uitgedunde selectie, spelers als Guyon Fernandez, Abel Tamata, Ruben Schaken, Gervane Kastaneer, Tom Trybull, Nasser El Khayati, Randy Wolters en Dion Malone vertrokken al uit de hofstad, terwijl alleen Nick Kuipers van MVV daarvoor terugkwam.

