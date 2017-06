De Turkse grootmacht Gregory V.d Wiel heeft het helemaal verbruikt bij het Turkse Fenerbahce, de Turkse grootmacht wil na een seizoen al van de oud Ajacied af.

Een jaar geleden ondertekende V.d Wiel een vierjarig contract bij de Turkse grootmacht Fenerbahçe, de oud Ajacied stelde zich toen heel wat voor. Maar precies een jaar later is het uitgelopen op niets, zijn werkgever denkt er zelfs over na om zijn contract na een seizoen al te verscheuren.

Het salaris van V.d Wiel drukt teveel op de begroting van de Turkse grootmacht, die hem dus liever kwijt dan rijk zijn. De verdediger heeft al laten weten nog geen nieuwe werkgever te hebben gevonden, waar eerder wel enkele namen van clubs werden genoemd.

V.d Wiel wil zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de kijker spelen, zo kan het last-minute alsnog vertrekken.

