Neymar hoopt vriend te verwelkomen bij Barcelona

Neymar hoopt dat zijn club FC Barcelona erin slaagt om zijn landgenoot- en vriend Lucas Lima van Santos te contracteren, zo heeft Neymar gezegd in gesprek met Marca. Het is de bedoeling dat Lima in januari 2018 naar Barcelona komt, dan is de international van Brazilië namelijk transfervrij.

'Ik heb geprobeerd te helpen en te doen wat ik kan, zodat hij bij ons komt spelen. Hij is een speler waar ik veel bewondering voor heb. Ik vind hem heel erg goed en hij is ook een goede vriend’, zei de Braziliaanse ster tegen Marca. ‘Ik hoop dat alles zonder problemen kan worden afgehandeld. Als hij zich bij Barcelona aansluit, wordt hij welkom geheten met open armen. Ik weet zeker dat hij veel zal toevoegen aan ons team’, aldus Neymar, die weet dat de transfer nog een flinke opgave zal worden.





Lima heeft namelijk onlangs op een pokeravond aangegeven een akkoord te hebben met Barcelona en dit is hem niet in dank afgenomen door Santos. Santos is echter vooral boos op Barcelona en heeft een klacht ingediend bij de FIFA. Lima heeft een aflopend contract in Brazilië, maar zijn laatste zes maanden bij de club moeten nog ingaan. Volgens de regels mogen geïnteresseerde clubs dan pas contact opnemen met een transfervrije speler. Barcelona zou dat dus niet gedaan hebben.

