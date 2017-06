Chelsea-speler Fankaty Dabo tekent bij Vitesse

Vitesse heeft de derde aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De Arnhemmers hebben Fankaty Dabo binnengehaald. De 21-jarige rechtsback wordt voor één seizoen gehuurd van de Engelse kampioen Chelsea, zo meldt Vitesse via de officiële kanalen.

De in Londen geboren Dabo speelt al sinds de onder 12 ploeg voor Chelsea. Verder speelde hij al diverse interlands voor jeugdteams van Engeland. Voor Chelsea debuteerde hij nog niet in het eerste elftal, maar sinds januari speelde hij wel op huurbasis voor Swindon Town, uitkomend op het derde niveau van Engeland.





Vitesse is erg blij met de komst van Dabo. ‘Met het vertrek van zowel Kevin Diks als Kelvin Leerdam was het duidelijk dat er iets moest gebeuren op de rechtsbackpositie. We hebben Fankaty meerdere malen aan het werk gezien. Door zijn manier van spelen wekte hij onze interesse. Het is prettig dat Fankaty al vanaf het begin van de voorbereidingsperiode aan kan sluiten bij het eerste elftal’, aldus technisch directeur Mo Allach.





Dabo is ook blij met zijn overgang naar Arnhem. ‘Ik heb met onder meer Lewis Baker en Izzy Brown gesproken over Vitesse. Ik kijk er naar uit de selectie en staf te leren kennen en zo snel mogelijk geïntegreerd te raken in de groep. Ik ben er klaar voor en ben hoopvol voor een mooi nieuw seizoen’, aldus Dabo. Eerder haalde Vitesse al Thomas Bruns (Heracles Almelo) en Thulani Serero (Ajax).

