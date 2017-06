Chelsea wil erg ver gaan voor Alex Sandro

Chelsea wil ver gaan voor Alex Sandro, de linksback van de Italiaanse topclub Juventus. Als liefst zeventig miljoen euro niet genoeg is voor Sandro, dan zou Chelsea bereid zijn om een geldbedrag te bieden met Cesar Azpilicueta erbij. Dit meldt het Italiaanse Calciomercato.

Chelsea-manager Antonio Conte is zeer onder de indruk van Sandro en wil hem graag hebben. Juventus wil hem echter niet verkopen of Sandro moet nadrukkelijk aangeven echt weg te willen. Ook al zou dat het geval zijn, dan laat Juventus hem niet zo maar gaan.





Volgens La Gazzetta dello Sport zou Chelsea zijn bod van zestig miljoen euro al verhoogd hebben naar zeventig miljoen euro om Juventus te overtuigen. Alleen een geldbedrag vindt Juventus niet genoeg, maar volgens Calciomercato staat Juventus wel open voor een deal waarbij Azpilicueta wordt betrokken.





Met Azpilicueta zou Juventus er zeker niet slechter op worden. De 27-jarige Spanjaard kwam afgelopen seizoen in alle competitieduels in actie voor de kampioen van Engeland en had in al die duels een basisplek. Juventus zou flink kunnen verdienen aan de verkoop van Sandro, daar Juventus de Braziliaan in 2015 voor 26 miljoen euro overnam van FC Porto.

