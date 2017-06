Hele WK team 2014 van Rusland betrapt op doping

Het complete Russische Elftal wat deelnam aan het WK van 2014 wordt verdacht van dopinggebruik.

Onder de ruim 1000 Russische sporters die een dopingtest hebben moeten ondergaan, zou het complete voetbaleftal zitten. Zo blijkt uit een onderling mailverkeer. Een grootschalig onderzoek van de FIFA moet alles aan het licht brengen. Naast het compete elftal, zijn er nog eens 11 extra voetballers die worden verdacht van dopinggebruik.

Eerder werden al eens 11 Russische atleten geweigerd op de Olympische Spelen, nu lijken de voetballers er ook aan te moeten geloven. In de krant wordt beweerd dat FIFA officials een gedatailleerd rapport hebben met de dopinggebruiken. 'We onderzoeken nog altijd de aantijgingen.'

Uit een WADA dopingautoriteit is gebleken dat Russische spelers in paniek hebben gereageerd op de aantijgingen van het dopinggebruik. Het is nog onduidelijk was de gevolgen kunnen zijn.

