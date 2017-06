'Real Madrid hoeft Zlatan Ibrahimovic niet terug'

Het Koninklijke Real Madrid heeft de Zweedse vedette Ibrahimovic aangeboden gekregen, maar de club hoeft hem niet terug.

Het Spaanse medium Don Balon weet te melden dat Ibra liever in Europa blijft dan een eventuele overstap naar de VS. Het Spaanse Real Madrid heeft Ibrahimovic aangeboden gekregen, maar de Champions League winnaar van het afgelopen seizoen hoeft Ibra niet en heeft de aanbieding langs zich neergelegd.

Vele clubs zijn geinteresseerd in de komst van Zlatan Ibrahimovic, waaronder ook het Amerikaanse LA Galaxy. Het is nog een grote vraag waar de Zweed heengaat, hij is nog herstellende tot het eind van het jaar.

