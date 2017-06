Sander Fischer mogelijk naar club van Mario Been

Sander Fischer speelt binnenkort mogelijk zijn duels op Cyprus. De 28-jarige verdediger degradeerde afgelopen seizoen uit de Eredivisie met Go Ahead Eagles, maar hij mag zich nu in een proefperiode bewijzen bij de Cypriotische topclub APOEL Nicosia, dat afgelopen seizoen kampioen van Cyprus werd en komend seizoen dus in de Champions League speelt.

'Het kan raar lopen. Ik werd gister gebeld met de opmerking: pak je spullen en kom naar Polen. Ze zijn hier op trainingskamp. Dus ik heb mijn koffer gepakt en ben op het vliegtuig gestapt. Het idee is dat ik me de komende week laat zien’, vertelde Fischer in gesprek met Voetbal International. Onlangs tekende trainer Mario Been een contract bij APOEL en zodoende kwam Fischer in beeld.





'Mario is een Rotterdamse trainer die vaak bij Excelsior kwam toen ik daar nog speelde. We kennen elkaar dus wel. Ik denk dat hij wel een goed beeld van me heeft. Eigenlijk is het idee dat ik nu de andere mensen bij de club ook overtuig. Ik hoop dat het goed komt en dat ik over een week mee kan vliegen naar Cyprus’, vervolgde Fischer.





Fischer kan transfervrij bij APOEL tekenen, daar hij gebruikt maakte van een clausule waardoor hij bij degradatie transfervrij kon vertrekken bij Go Ahead Eagles. 'Dit is echt een grote club. Ze spelen om het kampioenschap én komen uit in de Champions League. Dat klinkt als een geweldig avontuur. Vandaag heb ik met de fysio getraind, morgen sluit ik aan bij de groep. Ik heb deze zomer goed doorgetraind dus ik heb goede hoop.'

