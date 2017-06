Traoré voor 19 miljoen naar Frans Olympique Lyon

De aanvaller van Chelsea FC heeft na een jaar Ajax zijn nieuwe werkgever gevonden.

Chelsea verhuurde Bertrand Traoré vorig jaar aan Ajax, maar aankomend seizoen staat de spits onder contract bij het Franse Olympique Lyon. De Franse grootmacht maakt 19 miljoen euro over naar Chelsea voor de komst van Traoré.

Afgelopen seizoen kwam Traoré in 24 wedstrijden voor Ajax tot 9 goals. In de Europa League was hij ook viermaal trefzeker. Ajax had geen optie tot koop bedwongen in het huurcontract, waardoor andere kapers de kans hadden om er met de aanvaller vandoor te gaan.

Doordat Lyon Valbuena zag vertrekken en spits Lacazette zo goed als laat gaan, is de komst van Bertrand Traoré een welkome versterking voor de Franse grootmacht.

