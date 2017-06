Feyenoord heeft de opvolger van rechtsback Rick Karsdorp, die vermoedelijk naar de Italiaanse topclub AS Roma gaat vertrekken, al bijna binnen. Volgens Voetbal International heeft de landskampioen van Feyenoord bijna een akkoord met Fiorentina over Kevin Diks. Feyenoord wil de rechtsback op huurbasis overnemen van Fiorentina.

Vervolg: Opvolger Karsdorp moet van Fiorentina komen

Diks speelde sinds januari ook op al huurbasis in de Eredivisie. Fiorentina verhuurde Diks toen aan Vitesse, waarvan Fiorentina hem in de zomer van 2016 overnam. Diks kwam in de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen tot elf duels in de Eredivisie voor de bekerwinnaar. Karsdorp was eerder deze week in Rome om te onderhandelen met AS Roma over een transfer.





De transfersom voor Karsdorp zal, als het aan Feyenoord ligt, meer dan vijftien miljoen euro bedragen. Met Diks zal Feyenoord dus als snel een opvolger hebben als de transfer binnenkort rondkomt. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Feyenoord ook een optie tot koop bedongen op Diks, die met Bart Nieuwkoop zal strijden voor de plek van rechtsback in De Kuip.

