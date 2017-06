Excelsior heeft zijn selectie versterkt met Lorenzo Burnet. De 26-jarige linksback komt over van Slovan Bratislava uit Slowakije. Bij die club liet hij onlangs zijn contract ontbinden. Excelsior kon hem zo transfervrij binnenhalen. Burnet tekent voor twee jaar in Rotterdam, maar de verdediger moet nog wel medisch gekeurd worden.

Vervolg: Lorenzo Burnet verkast naar Excelsior

De mandekker speelde sinds vorig jaar zomer voor Bratislava, maar daar kwam hij vorig seizoen maar tot 8 duels in de eerste seizoenshelft. Daarom werd hij vanaf januari verhuurd aan NEC, maar dat werd ook geen groot succes. ‘Ik sta te poppelen om bij Excelsior te beginnen’, zei Burnet op de website van Excelsior.





‘Na een half jaar in het buitenland en de laatste maanden bij NEC, waarmee we helaas zijn gedegradeerd, heb ik veel zin om in Rotterdam aan het nieuwe seizoen te beginnen’, vervolgde Burnet, die komende week wordt gekeurd. Als die geen problemen oplevert zal hij op 1 juli op de eerste training voor het nieuwe seizoen aanwezig kunnen zijn.





‘Excelsior is een club die de afgelopen jaren steeds verder is gegroeid. Het is ook een heel nuchtere club en dat past wel bij mij. Ik heb lang bij FC Groningen gevoetbald. Dat is ook een nuchtere club en daar heb ik vijf heel mooie jaren gehad’, aldus Burnet, die wel bij Bratislava had kunnen blijven. ‘Mijn contract bij Slovan Bratislava liep nog een jaar door, maar omdat ze mij lieten weten dat ik niet op veel speelminuten hoefde te rekenen, hebben we in goed overleg besloten om dat te laten ontbinden.’





‘Spijt van mijn buitenlandse avontuur heb ik niet. Die ervaring neem ik weer mee naar Excelsior. Dit was voor mij de beste keuze, want ik wil weer minuten gaan maken in de Eredivisie om te laten zien wat ik kan’, aldus Burnet, die ook jarenlang in de jeugd van Ajax speelde.

Lorenzo Burnet verkast naar Excelsior

