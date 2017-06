Verratti hoopt dat PSG doorpakt en goede transfers doet

Marco Verratti staat al een tijdje voor een mooie transfer. Toch is er kans dat hij blijft, dan moet PSG echter doorpakken.

PSG moet namelijk proberen kampioenen te halen, aldus Verratti. Hij hoopt erop dat de club flink wat geld uittrekt om AS Monaco bij te benen in de race om de volgende titel. PSG zou al interesse hebben in Alexis Sanchez, Pierre-Emerik Aubameyang en zelfs Ronaldo is genoemd.

Verratti zelf kan echter al een paar weken verkassen naar FC Barcelona, wordt gezegd. De stap van PSG naar Barcelona is vooral qua Europees voetbal een stapje omhoog, aangezien PSG nog altijd moeite heeft om de aansluiting in de Europese top te vinden. Dit seizoen leek het heel goed te gaan na een vernedering op Barcelona. Echter herpakte Barcelona zich in de tweede wedstrijd en werd PSG vernederd.

Het is dus afwachten voor Verratti.

