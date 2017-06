Heiko Westermann vervolgt zeer zeker zijn loopbaan bij Austria Wien.

Vervolg: Ajax laat Westermann naar Wenen vertrekken

Westermann kwam dit seizoen amper aan speeltijd onder Peter Bosz, het is nog niet duidelijk of Marcel Keizer hem wel veel minuten had gegeven. Echter gaat dat zeer waarschijnlijk niet meer aan de orde komen: Westermann verschanst naar de Oostenrijkse league om bij Austria Wien te gaan spelen. De interesse is inmiddels al aardig concreet geworden, enkele dagen geleden werd er nog gesproken van slechts een gerucht.

Inmiddels zegt ook de trainer van Wien hem al bijna binnen te hebben.

Een korte samenvatting: Heiko Westermann vervolgt zeer zeker zijn loopbaan bij Austria Wien..