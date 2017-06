Shota Arveladze heeft een aanbieding ontvangen uit Oezbekistan en die direct geaccepteerd.

Vervolg: Arveladze krijgt nieuwe baan in Oezbekistan als coach

Het is voor hem niet een rare keuze, zijn leven bestaat uit voetbal en hij wilde dan ook graag actief blijven in de voetbalwereld. Eerder was hij al coach in Turkije, waar hij na een seizoen weer weg mocht.

Pakhtakor Tashkent wordt de nieuwe werkgever van Arveladze, de club is erg blij met de nieuwe Georgische trainer, aangezien hij veel kennis en connecties heeft in de voetballerij. Zo maakte hij als speler furore bij Ajax, AZ en Glasgow Rangers.

Zijn Europese stijl zou goed zijn voor het Oezbeekse voetbal.

Arveladze krijgt nieuwe baan in Oezbekistan als coach

Een korte samenvatting: Shota Arveladze heeft een aanbieding ontvangen uit Oezbekistan en die direct geaccepteerd..