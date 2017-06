River Plate ziet twee spelers betrapt worden op plaspillen

Twee Argentijnse voetballers van de profclub River Plate zijn positief bevonden op een dopingtest.

Het zou gaan om Verdediger Lucas Martínez Quarta en de Uruguayaanse middenvelder Camilo Mayada hebben mogelijk hydrochloorthiazide gebruikt. In de volksmond ook wel 'plaspillen' genoemd, werden afgenomen na de wedstrijden van de Copa Libertadores.

De Conmebol heeft beide spelers tot nadere inspectie geschorst, al liet de dopingchef direct weten dat er mogelijk vervuiling in de straal is voorgekomen. De controle is in LA onderzocht, het mogelijke na-onderzoek wordt in Duitsland uitgevoerd.

