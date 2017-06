Roda JC blijft voetballen op vreselijke kunstgrasmat

Het ging in Limburg de laatste weken over het wellicht terugkeren van natuurgras in het Limburg Parkstadion, maar het is er niet van gekomen.

De directeur van Roda JC was resoluut, 'Het kunstgras blijft!,' en dat terwijl de Algemeen Directeur van de club juist van het kunstgras af wil en het natuurgras omarmt. Het gebrek aan geld is de voornaamste redenen, daarbij komend de andere activiteiten in het stadion.

Roda JC is nog wel bezig met een nieuwe hybride mat, maar de zo vervloekte mat wordt dus volgend seizoen ook opnieuw gebruikt door de Eredivisieploeg. Van Veldhoven liet weten: 'Ik vind het ook jammer, k ben geen voorstander, was ook zeer verrast dat Roda destijds voor kunstgras koos. Maar goed, het ligt er eenmaal en we hebben nu niet het vermogen om het weg te halen. De situatie van de club is zodanig dat we niet kunnen praten over extra kosten. Het geld dat we te besteden hebben, investeren we liever in andere zaken. Of dat volgend jaar anders zal zijn, durf ik nu nog niet te zeggen.'

Ook toen eind januari de club werd overgenomen door Aleksei Korotaev, sprak hij direct zijn afschuw uit over het kunstgras. Maar Korotaev zit vast, waardoor zijn plannen voor het natuurgras nog in de ijskast blijven staan.

