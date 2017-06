De voormalig president van het Italiaanse AC Milan doet een poging om Zlatan Ibrahimovic terug te halen, Berlusconi ziet genoeg aanknopingspunten.

Berlusconi: Waarom kan Ibrahimovic niet hier afsluiten?

De Zweedse vedette speelde in het verleden al eens voor AC Milan en kende toen een succesvolle tijd, daarna verkaste hij naar PSG en Manchester United. Maar als het aan Berlusconi ligt keert Ibrahimovic terug naar het oude nest in Milaan.

'Het zou me fantastisch lijken om Ibrahimovic nog eens met rugnummer negen te zien bij Milan, ij wordt in de voebtallerij misschien als oud gezien, maar niet door mij,' aldus Berlusconi in gesprek met Premium Sport.

'Hij is overal geweest en heeft alles al gewonnen, Waarom zou hij dan niet terugkeren naar Milan om zijn carrière hier mooi af te sluiten?'

