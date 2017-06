PSV met 18-jarig Braziliaans talent Mauro Junior aan de haal

PSV heeft er weer een talent bij, de 18-jarige Braziliaan Mauro Junior wordt overgenomen van Deportivo Brasil.

PSV had de Braziliaan al langer op de korrel, maar de leeftijd maakte het nog moeilijk om hem in Europa een profcontract te kunnen aanbieden. Nu is dat niet meer het geval en slaat PSV toe.

In eerste instantie heeft PSV hem gehaald voor het beloftenelftal (waar hij vorig seizoen al eens een oefenduel speelde), maar de bedoeling is dat hij naar het eerste elftal toegroeit.

Marcel Brands liet weten op de clubwebsite: 'Dat is hij in mei geworden. Vanaf dat moment hebben we alles in gang gezet. ' De jongeling zelf voegde daar aan toe: 'PSV is een grote en beroemde club. Het is voor mij een droom die uitkomt om hier te mogen spelen, Ik heb veel spelers zien spelen, zoals Romário en Ronaldo. Nu ga ik hier zelf spelen, dat is een droom.'

