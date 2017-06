Feyenoord verwlkomt oud gediende Jean Paul Boëtius

Jean Paul Boëtius keert terug naar het oude nest, de middenvelder die twee jaar geleden vertrok uit Rotterdam is weer terug.

Feyenoord heeft een akkoord weten te bereiken met FC Basel, waarbij de 23-jarige linksbuiten Jean Paul Boëtius terugkomt naar de Kuip. Boëtius is de logische vervanger van de vertrokken Eljero Elia, en hiermee is de oud gediende na 2 jaar alweer terug in Rotterdam.

In 2015 betaalde FC Basel een slordige 2 miljoen euro aan Feyenoord om Jean Paul Boëtius over te nemen, maar daar wist hij niet echt door te breken. Vorig seizoen speelde Boëtius 23 duels en was hij 6 keer de aangever, maar dat leverde hem niks op.

Feyenoord wist er wel raad mee en haalde de linksbuiten na twee jaar gewoon weer terug naar de Kuip.

