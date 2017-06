Wesley Sneijder heeft nog een doorlopend contract voor een seizoen bij het Turkse Galatasaray, maar de Italiaanse media weten te achterhalen dat een overstap naar VS erin zit voor de middenvelder.

Vervolg: Sneijder eerst naar Bologna, daarna door naar VS bij Montreal

Het Italiaanse medium weet te achterhalen dat een contract bij Montreal Impact in de VS voor Sneijder klaarligt, maar dat hij daar via een omweg naar toe wil werken. Sneijder, die nog een doorlopend contract heeft voor een seizoen bij Galatasaray, zou terug willen keren naar de Serie A.

Door zijn goede contacten bij Inter lijkt het Italiaanse Bologana nu de Oranje middenvelder aan te gaan trekken. Het Italiaanse Bologna, de nummer 14 van het afgelopen seizoen, zou Sneijder voor een jaar willen strikken (met het oog op het komende WK), om het daarna te laten vertrekken naar de VS en Montreal Impact.

