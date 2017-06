Doelman Jurjus wil meer binnen PSV en wordt onrustig

Doelman Jurjus stapte vorig jaar zomer over van De Graafschap naar PSV, met in het achterhoofd wetende dat hij zijn eerste seizoen geen eerste goalie zou zijn.

In de hoofdmacht van PSV wist Jurjus nog geen enkele keer onder de lat te staan, terwijl hij bij Jong PSV in de Jupiler League al zeventien keer het doel mocht verdedigen. Op de clubwebsite laat de 23-jarige goalie zelf weten:

'Langzaam maar zeker word ik wat onrustiger, Ik neem geen genoegen met de plek die ik nu heb. Volgens mij is dat alleen maar goed. Tegelijkertijd besef ik heel goed hoe mooi het leven nu is. Het is toch een ontzettende luxe dat je je druk mag maken om het feit of je speelt of niet? En bij een club als PSV moet je gewoon geduld hebben. Dat geeft niet aan dat ik niet wil, maar wel dat ik besef dat ik het niet slecht heb.'

PSV wil meedenken aan een eventueel verhuur van Jurjus komend seizoen, zo zouden NAC en Excelsior wel interesse hebben in de goalie. 'Ik vind dat ik te veel wedstrijd te matig speelde. Puur keepend kan ik nog veel winst behalen. Ik laat nog te veel ballen los. Ik vind het ook niet erg als de staf tegen me zegt dat het beter moet. Daarvoor ben ik naar PSV gegaan. Het is leuk als mensen zeggen dat je het goed doet, maar daar word je niet beter van. Ik wil beter worden.'

