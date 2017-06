FC Twente komt met transfervrije Vuckic op de proppen

FC Twente heeft vrijdag een nieuwe aankoop weten te presenteren, de Sloveen Vuckic heeft getekend in Enschede.

Klich, die naar het Engelse Leeds United was vertrokken, was nog geen halfuur weg of FC Twente heeft zijn opvolger al binnen. Haris Vickic komt transfervrij over van Newcastle United en moet Klich doen vergeten. FC Twente kende de Sloveen al uit zijn stageperiode bij de Tukkers, vandaar dat de link snel was gelegd.

'In die dagen voelde alles bij deze club goed en ik ben dan ook blij dat ik voor FC Twente ga spelen,' spreekt de Sloveen op de clubwebsite. 'Voor mij is deze transfer ook een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben nog jong, maar wel een speler die bij clubs als Newcastle United en Rangers goede ervaringen heeft opgedaan. Ik kijk er naar uit om mij te laten zien in het nieuwe seizoen..'

Vuckic speelde eerder al bij Cardiff City, Rotherham United, Rangers FC, Wigan Athletic en Bradford City. Technisch Manager Jan van Halst is maar wat blij met de versterking, 'Haris is een aanvallende middenvelder met een individuele actie, een goede trap en scorend vermogen. We zijn blij dat we hem aan de selectie kunnen toevoegen.'

