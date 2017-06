De oud middenvelder van Vitesse heeft bij de club een nieuw avontuur, Nicky Hofs wordt de assistent van hoofdtrainer Fraser bij Vitesse.

Vervolg: Hofs als assistent Fraser aan de slag binnen Vitesse

De inmiddels 34-jarige Hofs is al vier jaar geleden gestopt met voetballen, was daarna de assistent trainer bij Vitesse -19. Ook was hij als analist betrokken bij de hoofdmacht van Vitesse, waar hij komend seizoen dus de assistent wordt van trainer Henk Fraser.

Op de clubwebsite valt te lezen dat Hofs een blinde factor moet worden tussen de hoofdmacht, het belofteneltal en onder 19. Hofs zelf laat weten: 'Iedereen weet dat Vitesse mijn club is. De afgelopen jaren heb ik stappen gemaakt in het trainersvak.'

'De afgelopen tijd sloot ik al regelmatig aan bij het eerste elftal en dat beviel van beide kanten uitstekend,' gaat de middenvelder verder. 'Ik heb er heel veel zin in om onderdeel uit te maken van de technische staf van het eerste elftal.'

Hofs als assistent Fraser aan de slag binnen Vitesse

Een korte samenvatting: De oud middenvelder van Vitesse heeft bij de club een nieuw avontuur, Nicky Hofs wordt de assistent van hoofdtrainer Fraser bij Vitesse..