Op basis van de Turkse media, lijkt PSV back Jetro Willems bekeken door het Turkse Galatasaray.

Vervolg: Galatasaray dingt mee naar PSV back Jetro Willems

Het Eindhovens Dagblad laat weten dat de Turkse media naar buiten brengt dat het Turkse Galatasaray geinteresseerd is in Jetro Willems. Maar of Willems zelf ingaat op de interesse is nog maar de vraag, er lijken meerdere clubs naar zijn hand te dingen.

Na zijn vakantie gaat Willems over zijn toekomst nadenken, het lijkt zo goed als uitgesloten dat er een verlenging bij PSV aan zit te komen.

Galatasaray dingt mee naar PSV back Jetro Willems

Een korte samenvatting: Op basis van de Turkse media, lijkt PSV back Jetro Willems bekeken door het Turkse Galatasaray..