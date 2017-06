PSV is door het Turkse Samsunspor uitgenodigd om een oefenduel te spelen ter opening van het nieuwe stadion.

Vervolg: Turks Samsunspor wil oefenduel tegen PSV spelen

De Turkse club Samsunspor heeft PSV uitgenodigd om een oefenduel te spelen, dit ter ere om het nieuwe stadion in gebruik te nemen. Samsung Haber (nieuwsblad red.) heeft inderdaad bevestigd dat PSV een uitnodiging heeft gehad, maar dat er nog wordt gewacht op een reachtie vanuit Eindhoven.

Het is nog vrij onduidelijk aan welke data wordt gedacht om het duel af te werken en of het past in de voorbereiding van PSV op komend seizoen.

