Keizer gaat niet alles 180 graden draaien bij Ajax

De nieuwe trainer Marcel Keizer liet in gesprek met Ajax TV weten dat er niet veel gaat veranderen aan de speelstijl binnen Ajax.

'Vorig jaar konden we genieten van de hoge druk en pressie van het elftal, dat moet blijven. We gaan zeker niet alles op de schop gooien. Vorig seizoen speelden we immers prima voetbal,' aldus Keizer.

'Ik was bezig aan een lekker seizoen met Jong Ajax en ging daarna op vakantie. Nu staan we hier en is het zover. Ik denk dat de club gedegen onderzoek heeft gedaan naar wie ze de beste man vonden. Uiteindelijk zijn ze bij mij terechtgekomen. Ik ben van nature vrij nuchter, maar dit is een heel grote stap. Voor mij is dit perfect.'

Keizer kent al een carriere van 15 jaar, maar nog nooit stond de trainer als eindverantwoordelijke bij een topclub. ''Ik merk wel wat op me af gaat komen. Veel mensen om me heen hebben die ervaring van een topclub, daar laat ik me door leiden.'

Wel heeft Keizer zijn ambitie al uitgesproken, 'Als eerste hoor te je winnen met Ajax. Met goed spel. En aan het einde van het seizoen moet er een prijs worden gewonnen, dat wordt van je verwacht. Daar moet je open over zijn.'

Over ruim een week kan Keizer beginnen aan het nieuwe seizoen, waarin hij relatief weinig tijd heeft om te bouwen voordat het eerste belangrijke duel op de rol staat in de voorronde van de Champions League. 'Daar zijn we niet de enige in. Alle trainers kunnen dat probleem hebben. De selectie ziet er prima uit. We kijken of we ons hier en daar nog kunnen versterken.'

