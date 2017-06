Wang beloofd beterschap bij ADO en betere toekomst

Het prioriteitsaandeel is door de Gemeente Den Haag teruggegeven aan de Chinees Wang, die nu volledige macht heeft bij de Haagse club.

Op de clubwebsite laat Wang weten dat de fans zich geen zorgen moeten maken en kunnen rekenen op een gouden toekomst. 'We willen dat ADO succesvol is en we zullen daar alles aan doen.'

De gemeente Den Haag heeft zich nu geheel teruggetrokken, waardoor de Chinees Wang nu volledig eigenaar is van de club. Hierdoor is er veel onzekerheid voor de Haagse fans, waar nog steeds de vraag blijft of de KNVB hiemee akkoord gaat dat ADO in Chinese handen valt.

'United Vansen baalt van de beslissing die vandaag is genomen. Wij hebben altijd het idee gehad dat het ieders doel was om te handelen ten faveure van ADO Den Haag en de fans. Het is inmiddels drie jaar geleden – 24 juni 2014 – dat we onze intenties kenbaar maakten, dat we het merendeel van de aandelen in ADO Den Haag NV wilden overnemen. Sinds die dag hebben we zo'n twintig miljoen euro uitgegeven. Niet enkel om de aandelen te kopen, maar – nog belangrijker – om ervoor te zorgen dat ADO succesvol kan concurreren in de Eredivisie.'

'Wij kunnen alle ADO-fans garanderen dat de club, met United Vansen als grootste aandeelhouder, in veilige handen is. Net als al die duizenden ADO-fans in Den Haag, willen we dat ADO welvarend en succesvol is. Wij kunnen alle fans garanderen dat we er alles aan zullen doen om dat waar te maken.'

ADO zelf kan zich absoluut niet vinden in de mening van de gemeente en zit dan ook met de handen in het haar. 'Tot onze zeer grote teleurstelling en verbazing hebben wij kennis genomen van het besluit van de gemeente Den Haag om het prioriteitsaandeel in NV ADO Den Haag terug te geven aan de club.'

'De gemeente Den Haag heeft, mede op basis van het verleden, terecht veel eisen gesteld aan de grootaandeelhouder van ADO Den Haag. UVS (United Vansen, red.) begreep de gemeentelijke eisen en toonde zich vergaand bereid hieraan tegemoet te komen. Het valt daarom extra te betreuren dat de gemeente Den Haag juist in deze hoopvolle heropbouwfase, waarin we met elkaar heel ver zijn gekomen, de handen van de club aftrekt.'

'Namens UVS hebben de afgelopen maanden nieuwe verantwoordelijken aan tafel gezeten om de club in rustiger vaarwater te brengen. Er zijn zeer constructieve gesprekken gevoerd met positieve uitkomsten. Een onderdeel was een financiële injectie in de vorm van een kapitaalfaciliteit die volledig mag worden toegerekend aan het garantievermogen. Dit was immers een harde eis van de club en gemeente richting de grootaandeelhouder UVS.'

'ADO Den Haag wil nogmaals benadrukken dat het besluit van de gemeente Den Haag wordt betreurd. En dat het tijdstip grote verbazing oproept. In een fase waarin UVS alle afspraken, inclusief daadwerkelijke betalingen van beloofde investeringen nakomt.'

Toch lijkt ADO niet te willen breken met de gemeente en houdt het nog een slag om de arm, 'Tot slot wil ADO Den Haag het college van Burgemeester en Wethouders bedanken voor de samenwerking van de afgelopen jaren en vooral de laatste maanden. ADO Den Haag heeft veel steun van de Gemeente Den Haag mogen ontvangen en heeft het partnership zeer gewaardeerd. Uiteraard blijft vanuit ADO Den Haag de deur naar de gemeente Den Haag altijd wagenwijd open staan.'

