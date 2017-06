Frank de Boer lijkt op weg naar Engels Crystal Palace

Het lijkt er alles van weg te hebben dat Frank de Boer komend seizoen in de Engelse Premier League aan de slag gaat, Crystal Palace en De Boer lijken dichtbij een akkoord.

De oud Ajax trainer lijkt dichtbij een akkoord te zijn met het Engelse Crystal Palace, waar andere clubs achter net net vissen wanneer het gaat om de Nederlandse trainer. Ook Club Brugge en Rangers FC toonden al eerder interesse, maar De Boer wilde naar Duitsland of Engeland.

Crystal Palace kon afgelopen seizoen nog maar ter nauwernood het hoofd boven water houden, Allerdyce zorgde voor handhaving in de Engelse Premier League. Echter gaat Allerdyce met pensioen, waardoor Frank de Boer nu concreet in beeld is om de gepensioneerde trainer te gaan vervangen.

