Vervolg: PSG legt megabod neer bij AS Monaco voor talent Mbappé

De Parijse grootmacht wil aankomend seizoen uiteraard de landstitel terughalen naar Parijs, daarbij heeft het verse krachten nodig. Mbappé van AS Monaco wordt begeerd door PSG, die een duizelingwekkend bod van 135 miljoen euro hebben neergelegd bij de Monagasken.

Afgelopen seizoen wist Mbappé voor 26 doelpunten te zorgen bij AS Monaco, hierdoor werd de landstitel in de wacht gesleept. Maar zijn scherpte heeft zowel PSG als Real Madrid doen wakker schudden.

De Parijse grootmacht wil Mbappé voor een megabedrag van 135 miljoen euro naar Parijs halen, directeur Henrique heeft de vader van Mbappé al twee keer ontmoet. Mbappé heeft Real Madrid als droomclub in zijn hoofd, of het dan slim is om naar PSG te verkassen is nog maar de vraag. AS Monaco wil de topschutter dan ook behouden met een flink salarisstrookje.

