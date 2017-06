Het Koninklijke Real Madrid zou haar pijlen hebben gericht op de Belgisch doelman Courtois, in tegenstelling tot eerdere berichten dat het vol voor De Gea zou gaan.

Vervolg: Real Madrid wil Courtois losweken bij Chelsea FC

De Belgisch doelman die momenteel onder contract staat bij Chelsea FC, kan zijn contract in Londen gaan verlengen. Maar tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurt, waardoor een vertrek ook op de loer licht voor de Belg. Het Koninklijke Real Madrid zou de Belg willen aantrekken komende zomer.

Chelsea heeft Courtois een sterk verbeterd contract onder de neus hebben geschoven, maar desalniettemin heeft de Belg nog geen zin om bij te tekenen in Londen. Bij Real kan de Belg echter minder gaan verdienen dan bij Chelsea FC, het is nog maar de vraag of Courtois daarmee akkoord gaat.

