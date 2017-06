Sofyan Amrabat blijft geloof houden in transfer naar Feyenoord

Feyenoord heeft al even haar pijlen gericht op Sofyan Amrabat van FC Utrecht, maar van een transfer is vooralsnog geen sprake.

Toch lijkt de speler van de Domstedeligen zelf alle vertrouwen te hebben in een goede afloop, dat liet hij weten in een gesprek met VI. 'FC Utrecht is met Feyenoord in gesprek. Ik ga ervan uit dat ze er samen uitkomen zonder gedoe. Dat vind ik belangrijk. Ik ben opgegroeid bij FC Utrecht, die club heeft me alle kansen gegeven. Ik wil op een goede manier vertrekken.'

Naar eigen zeggen is Amrabat wel klaar voor een stapje hogerop, 'Die bevestiging voelde ik tijdens de topwedstrijden tegen Feyenoord, PSV en Ajax. Ik heb laten zien dat ik niet onderdoe voor de top in Nederland. En bij het Marokkaanse elftal trainde ik met jongens uit de grote competities, Champions League-niveau en daar haakte ik ook aan.'

FC Utrecht verlangt een transfersom van 3,5 miljoen euro (exclusief bonussen).

