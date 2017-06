Angel Di Maria bekent belastingfraude en krijgt jaar celstraf en geldboete

De Spaanse media melden woensdag dat Angel Di Maria door de Spaanse fiscus is gestraft voor belastingfraude, de aanvaller heeft een celstraf en geldboete opgelegd gekregen.

Angel Di Maria heeft tegenover de Spaanse media bekend dat hij belantingfraude heeft gepleegd, hierdoor mag de Argentijn 1 jaar de cel in en moet hij een geldboete van 1.76 miljoen euro betalen.

In 2011 en 2012 speelde Di Maria voor Real Madrid, hij gaf toe toen portretrechten te hebben weggesluist via Ierland en Panama. De Argentijn die van 2010 tot 2014 in het shirt van Real Madrid speelde, hoeft niet echt de gevangenis in.

