FOTO: Ronaldo bezorgt meisje in rolstoel avond van haar leven

In het duel tussen Rusland en Europees kampioen Portugal in de Confederations Cup, heeft Ronaldo alle eer weer naar zich toegetrokken.

Niet alleen zorgde Ronaldo ervoor dat zijn doelpunt alles beslissend was in het onderlinge treffen, ook voor aanvang had de Portugese vedette een belangrijke rol. Het meisje in de rolstoel mag met Ronaldo mee het veld op en kent de avond van haar leven. #zokanhetnatuurlijkook

