De politie heeft inmiddels al het beeldmateriaal vrijgegeven van de vechtpartij die ontstond in Amsterdam Oost.

Vervolg: Amsterdam Oost kent zware mishandeling op Cruyff Court

Op AT5 is goed te zien dat het opsporingprogramma Bureau020 beelden vertoont van 25 september vorig jaar. Een van de deelnemende teams ging helemaal los en sloeg de begeleider een gebroken kaak.

De beelden liegen er absoluut niet om, 'Kapot slaan, dood slaan!' wordt er geroepen door omstanders. Op de beelden zijn te zien hoe verschillende jongens klappen en trappen uitdelen.

'Als je kijkt naar de plek waar het gebeurt, het Cruijff Court, iets waar respect en vrede moet overheersen. Als Cruyff dit ziet, draait hij zich om in zijn graf,' aldus een woordvoerder van politie. De politie is inmiddels op zoek naar de daders en roept daarbij de hulp in van getuigen.

Amsterdam Oost kent zware mishandeling op Cruyff Court

Een korte samenvatting: De politie heeft inmiddels al het beeldmateriaal vrijgegeven van de vechtpartij die ontstond in Amsterdam Oost..