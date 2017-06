Juventus en Dani Alves uit elkaar, hereniging met Guardiola lonkt

De algemeen directeur van de recordkampioen uit de Serie A heeft laten weten dat Alves voor een vrij vertrek staat.

De 34-jarige Dani Alves heeft in overeenstemming met Juventus zijn contract laten ontbinden, hierdoor is de weg vrij voor de back. 'Dani Alves heeft ons verteld dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging,' aldus Morata. 'Natuurlijk vinden we dat jammer, maar er is geen sprake van een conflict. Zijn contract is ontbonden met wederzijds goedvinden en we wensen hem alle succes.'

Diretor da Juventus: "Dani Alves quer provar uma experiência alternativa. Concordamos com uma solução e o desejamos sorte." pic.twitter.com/XymVpmd0sO — SporTV (@SporTV) 21 juni 2017

Voor Alves was het zijn eerste seizoen in dienst van Juventus, wat hem vorig jaar zomer transfervrij overnam van FC Barcelona. Met de Oude Dame wist hij afgelopen seizoen beslag te leggen op de dubbel, de Champions League ging aan zijn neus voorbij.

Een hereniging met Guardiola staat Dani Alves te wachten, de weg naar het Engelse Manchester City is nu vrij en de deal kan ieder moment worden beklonken.

