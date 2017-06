De club uit Arnhem hoopt binnenkort met witte rook te komen omtrent de opvolger van Van Wolfswinkel.

Vervolg: Vitesse zet vol in op komst Luc Castaignos als opvolger Van Wolfswinkel

De Arnhemmers zijn in gesprek met Luc Castaignos en zien in hem een potentiele kandidaat om Van Wolfswinkel te vervangen. De 24-jarige Castaignos staat momenteel nog onder contract bij het Portugese Sporting Lissabon, maar kan daar niet rekenen op speeltijd.

Afgelopen seizoen kwam de oud Feyenoorder slechts 6 keer in actie bij Sporting Lissabon, het is dan ook niet vreemd dat de aanvaller op zoek is naar een nieuwe werkgever.

Vitesse kan aanvallend wel extra kracht gebruiken, helemaal nu het de Europa League ingaat. Castaignos zou Vitesse kunnen zien als prima tussenstap naar hogerop. De oud Feyenoorder wist in 2009 officieel door te breken bij de Rotterdamse grootmacht, alvorens te verkassen naar het Italiaanse Internazionale in 2011.

