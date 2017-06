Ronaldo trekt bij en wil toch bij Real blijven en kiest voor schikking

Cristiano Ronaldo lijkt toch uitgeraast, waarbij zijn mening nu ineens 180 graden is gedraaid.

Ronaldo werd vorige week woest om de beschuldigingen aan zijn adres van belastingfraude, een vertrek zou aan de orde zijn geweest. Maar na de uitspraken van Florentino Perez lijkt Ronaldo ineens bij zinnen te zijn gekomen en wil hij blijven in de Spaanse hoofdstad.

Maandagavond werd Perez herverkozen zonder enige tegenkandidaat, de woorden die hij toen uitsprak over Ronaldo deden hem zo goed dat de Portugees zijn mening bijdraaide.

'Ik heb geen respect gezien. Er is al geoordeeld dat hij een fraudeur is,' Perez voegde daar nog aan toe dat Ronaldo en Real na het Confederations Cup toernooi om tafel gaan. Ook is Ronaldo bereidt om de 14,7 miljoen euro te betalen aan de Spaanse fiscus, dit om verdere financiele problemen en rondslomp te voorkomen.

