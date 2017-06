Technisch Manager van Geel hoopt dat Feyenoord het voor elkaar krijgt om Van Persie terug te halen, terwijl het intern bij de Rotterdammers nogal verdeeld is over hoe men denkt over de Oranje International.

Vervolg: Kamp Feyenoord heeft twijfels over terugkeer Van Persie

VI weet te melden dat de RVC nogal verdeeld is over de terugkeer van de 33-jarige spits, ook of hij wel fit genoeg is om van waarde te kunnen zijn. Het afgelopen seizoen speelde Van Persie weinig bij het Turkse Fenerbahce door een aanhoudende blessure.

De Telegraaf meldde ook al eerder dat Van Persie en Feyenoord nog ver uit elkaar liggen, de salariseisen van de spits zijn voor de Rotterdammers vooralsnog te gortig.

