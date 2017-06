Kenedy in beeld bij PSV om vertrek Jetro Willems op te vangen

De 21-jarige Braziliaanse flankspeler is bij PSV in beeld, Kenedy moet het gemis van Jetro Willems gaan opvangen.

Kenedy, die momenteel nog bij het Londense Chelsea FC onder contract staat, moet naar PSV komen om Jetro Willems op te volgen. Kenedy is opgegroeid bij Fluminense en is aanvallend ingesteld, in 2015 wist Chelsea FC hem op te pikken en werd hij voornamenlijk gepositioneerd als linksback.

Afgelopen seizoen verhuurde Chelsea de 21-jarige back uit aan het Engelse Watford, maar dat liep uit op een drama. Maar nog voor het eind van het seizoen koos Kenedy ervoor om terug te keren bij Chelsea FC. Nog voordat Watford hem huurde, was Kenedy ook al bij PSV in beeld.

Kenedy heeft bij Chelsea nog een doorlopend contract tot medio 2020, maar de Londenaren zijn bereidt om te praten over een verhuur of eventuele definitieve overname. Buitenom PSV is er ook interesse vanuit Italie en Spanje voor Kenedy.

