De FIFA is een onderzoek begonnen naar de recordtransfer van Paul Pogba, de middenvelder vertrok vorig jaar zomer van Juventus naar Man. United.

Vervolg: FIFA jaagt Juventus na omtrent recordtransfer Paul Pogba

Een woordvoerder van ESPN liet weten dat de FIFA een onderzoek is geopend naar Juventus, wat inhoudt dat Manchester United momenteel nog vrijuit gaat. Het recordbedrag van 105 miljoen euro, staat nog steeds te boek als duurste transfer ooit.

Zaakwaarnemer Raiola lijkt er echter zelf 49 miljoen aan hebben overgehouden, daar waar de FIFA een onderzoek is geopend. Via United was er geen belastend bewijs te vinden, vandaar dat de Italiaanse grootmacht Juventus nog niet klaar is.

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de transfer tegen de regels in van Third Party Ownerships, dit is een financieringsconstructie waarbij een derde partij slechts een deel van de transfersom kan opeisen.

FIFA jaagt Juventus na omtrent recordtransfer Paul Pogba

Een korte samenvatting: De FIFA is een onderzoek begonnen naar de recordtransfer van Paul Pogba, de middenvelder vertrok vorig jaar zomer van Juventus naar Man. United..