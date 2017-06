Het had niet veel gescheeld of Neymar was niet van het Catalaanse FC Barcelona, maar van het Koninklijke Real Madrid.

Vervolg: Florentino Perez: Neymar was eigenlijk zo goed als van Real Madrid

'Neymar doorstond een medische keuring bij Madrid,' liet Florentino Perez weten in gesprek met Onda Cero. 'We hebben geprobeerd om hem aan te trekken, maar we zagen op een gegeven moment dat het niet mogelijk was en we trokken de stekker uit de deal.'

In 2013 koos Neymar echter voor het Catalaanse FC Barcelona, de club van Messi die 88 miljoen euro over had voor de Braziliaan. Toch wist Real snel te handelen en wist het alsnog Bale aan te trekken.

Florentino Perez: Neymar was eigenlijk zo goed als van Real Madrid

Een korte samenvatting: Het had niet veel gescheeld of Neymar was niet van het Catalaanse FC Barcelona, maar van het Koninklijke Real Madrid..