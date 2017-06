Dinsdag kwam naar buiten dat Hans van Breukelen als Technisch Directeur van de KNVB per 1 augustus opstapt, maar de opvolgers worden al genoemd.

Vervolg: Van Breukelen gooit handdoek bij KNVB, Rutten of Van Gaal genoemd als opvolger

Hans van Breukelen, die koud een jaar in dienst is bij de KNVB, gaat per 1 augustus alweer bij de KNVB. De Technisch Directeur stapt op, maar de opvolgers worden direct al benoemd. De Telegraaf weet zelfs al te melden dat oud FC Twente en PSV trainer Fred Rutten de ideale opvolger is.

Maar niet alleen Rutten, ook Louis van Gaal is in beeld bij de KNVB om de vrijgekomen vacature op te vullen. Momenteel zal de KNVB eerst kijken naar de vacante vacature die vrijkomt na het doorschuiven van De Jong, daarna wordt er gekeken hoe snel de positie van Van Breukelen opgevuld kan worden.

