Ajax heeft de afgelopen dagen Marcel Keizer als trainer van het eerste van Ajax officieel aangesteld, Keizer komt over van Jong Ajax.

Vervolg: Michael Reiziger kandidaat voor trainersschap Jong Ajax

De positie bij Jong Ajax ligt nu dus open, de Amsterdamse grootmacht wil deze positie dan ook zo snel mogelijk ingevuld hebben. De naam van oud Oranje International Michael Reiziger wordt genoemd als opvolger van Keizer bij het beloftenelftal van Ajax.

Reiziger is momenteel bij Sparta Rotterdam nog assistent trainer, maar Ajax heeft Sparta al benaderd. Reiziger is al twee jaar assistent bij Sparta en wordt in Rotterdam gezien als opvolger van Pastoor, maar nu komt ook Ajax in beeld.

Reiziger en Pastoor kunnen het samen erg goed vinden, het is dan ook maar de vraag of Pastoor zijn rechterhand zomaar laat vertrekken deze zomer.

