Het Italiaanse Internazionale heeft bij de Catalaanse grootmacht navraag gedaan naar Iniesta, de middenvelder ligt nog tot medio 2018 vast.

Vervolg: Italiaans Internazionale doet navraag bij FC Barcelona voor Iniesta

De Technisch Directeur van Inter zou maandag met zijn Catalaanse collega Ariedo Braida om tafel hebben gezeten, hierbij is de naam van Iniesta nadrukkelijk gevallen.

Inter wil de komende jaren weer serieus mee gaan doen om de prijzen en kan daarbij iedere grote naam gebruiken, de naam van Iniesta is dan ook uitbundig besproken. Of de middenvelder zelf oren heeft naar een overstap naar de Serie A is onduidelijk.

Italiaans Internazionale doet navraag bij FC Barcelona voor Iniesta

Een korte samenvatting: Het Italiaanse Internazionale heeft bij de Catalaanse grootmacht navraag gedaan naar Iniesta, de middenvelder ligt nog tot medio 2018 vast..