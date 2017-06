De oud trainer van FC Groningen keert terug naar het oude nest, maar niet als hoofdtrainer.

Vervolg: Ron Jans terug naar FC Groningen en aan de slag als Technisch Manager

Ron Jans stond afgelopen seizoen nog aan het roer bij PEC Zwolle, maar daar nam hij na het afgelopen seizoen afscheid. Jans keert nu terug bij FC Groningen om naar verluidt de positie van Technisch Manager in te gaan vullen en gaat daarvoor in de leer bij de KNVB.

Leon Vlemmings van Go Ahead Eagles gaat hem daarbij vergezellen, Jans volgt op zijn beurt Jeltema op die per 1 juli zijn taken neerlegt bij FC Groningen. Om 16.30 volgt er een officiele persconferentie om Ron Jans te presenteren bij de Groningers.

Ron Jans terug naar FC Groningen en aan de slag als Technisch Manager

Een korte samenvatting: De oud trainer van FC Groningen keert terug naar het oude nest, maar niet als hoofdtrainer..