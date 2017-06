De Spaanse fiscus begint warm te lopen, waar het vorige week al met de beschuldigende vinger naar Ronaldo wees, wijst hij nu naar Jose Mourinho.

Vervolg: Na Ronaldo, nu ook Mourinho beschuldigd van belastingfraude

In de periode dat Mourinho ana het roer stond bij Real Madrid, zou de Portugese coach in de fout zijn gegaan. In het seizoen 2012/2012 zou Mourinho miljoenen hebben weggesluist, het zou gaan om een totaalbedrag van 3,3 miljoen euro.

De zaak van Ronaldo moet 31 juli voorkomen, maar de Spaanse fiscus lijkt gewoon door te pakken. Nu heeft Mourinho de belastingdienst dus achter zich aan. Waar eerder Messi al het haasje was, kwam de Argentijn met de schrik vrij.

Na Ronaldo, nu ook Mourinho beschuldigd van belastingfraude

Een korte samenvatting: De Spaanse fiscus begint warm te lopen, waar het vorige week al met de beschuldigende vinger naar Ronaldo wees, wijst hij nu naar Jose Mourinho..