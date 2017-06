Cor Pot werkte bij het Turkse Fenerbahce nog samen met Oranje spits Van Persie, hij denkt ook dat hij nog van toegevoegde waarde kan zijn voor Feyenoord.

Vervolg: Cor Pot: 'Van Persie kan nog steeds van waarde zijn voor Feyenoord'

Cor Pot was afgelopen seizoen de assistent van Advocaat bij het Turkse Fenerbahce, in gesprek met RTV Reijnmond liet hij dan ook weten: 'Ik heb zulke mooie dingen van hem gezien op de trainingen. Ook in de belangrijke wedstrijden stond Van Persie er. Als hij fit is, is hij nog steeds geweldig.'

Cor Pot denkt dat Van Persie niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten een grote waarde kan zijn voor Feyenoord. De spits wordt de laatste dagen in verband gebracht met een terugkeer naar zijn oud werkgever.

Cor Pot: 'Van Persie kan nog steeds van waarde zijn voor Feyenoord'

Een korte samenvatting: Cor Pot werkte bij het Turkse Fenerbahce nog samen met Oranje spits Van Persie, hij denkt ook dat hij nog van toegevoegde waarde kan zijn voor Feyenoord..